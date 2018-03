Hub Dot Barcelona: Bouncing Back!

(ENGLISH BELOW!!)

Se acerca la primavera y es el momento perfecto para "bounce back", o sea para volver a conectar con nosotras mismas, revitalizarnos, sanar y ¡tomar un nuevo impulso!

Para eso no hay nada como una noche de historias inspiradoras y de conexiones mágicas generadas por el poder de los Dots (puntitos).

Os invitamos a juntaros a nosotras el miércoles 18 de abril en la preciosa tienda de coco-mat donde lo sueños se hacen realidad!

¡Con mucha ilusión y ganas de poner los Dots en acción, ahí os esperamos!

Kate Jess, Gaétane Boelens & Laure Condamine

With spring fast approaching, there's no better time to begin afresh, bounce back or motivate yourself to do more of what makes you tick. Turn over a new leaf with an evening of inspired storytelling and one-off connections at Hub Dot Barcelona's next event. Join us on Wednesday 18th April at the beautiful coco-mat as we bring our Barcelona community together through the power of the Dots.

Looking forward to seeing you there!

Kate Jess, Gaétane Boelens & Laure Condamine

https://www.facebook.com/events/553259008385572/