PESO PLUMA + BAD BUNNY NITE

Main Room:

Noise

Josh Gomez

¡México se encuentra con Puerto Rico con una gran fiesta de baile tributo a Peso Pluma y Bad Bunny! Celebre los sonidos de Génesis y Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, Un Verano Sin Ti y su discografía completa, además de himnos latinos y de reggaetón de Karol G, Eslabon Armado, Feid, Young Miko, Farruko, Becky G, Ivy Queen, J Balvin, ¡Ozuna, Rauw Alejandro, Anuel AA, Rosalía, Daddy Yankee y más!

trew

It's Mexico meets Puerto Rico with a massive dance party tribute to Peso Pluma and Bad Bunny! Celebrate the sounds of Génesis and Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, Un Verano Sin Ti, and their full discography -- plus Latin & Reggaeton anthems from Karol G, Eslabon Armado, Feid, Young Miko, Farruko, Becky G, Ivy Queen, J Balvin, Ozuna, Rauw Alejandro, Anuel AA, Rosalia, Daddy Yankee and more!

Buy tickets: https://www.dnalounge.com/calendar/2024/04-13.html

Watch and listen:

Peso Pluma + Bad Bunny Nite: https://youtu.be/j9NB3oqkjQU

reggaeton. corridos tumbados. salsa. cumbia. latin trap.

9pm - 2:30am.

18+ with ID.

$15 limited advance;

$20 after;

$30 door.